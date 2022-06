Luigi De Laurentiis: “Vogliamo essere protagonisti in Serie B”

In occasione della presentazione del nuovo libro di Gianni Antonucci “Il Bari e l’era De Laurentiis”, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis si è soffermato sul futuro del club, con vista sulla Serie B riconquistata quattro anni dopo l’ultima volta: “Occorrerà essere smart sul mercato, fare operazioni che abbiamo senso dal punto di vista economico e Polito, il nostro Direttore Sportivo, è perfetto per questo perché sa rispettare il budget e il bilancio finanziario. La Serie B è un campionato costoso e abbiamo già messo in preventivo di avere delle perdite questo perché investiremo tanto, vogliamo essere protagonisti”.

“Il nostro obiettivo è quello di trovare sette, otto calciatori anche fra gli Under che in Serie B siano di una certa qualità. Affronteremo una vera e propria Serie A2 per qualità e grandezza delle varie piazze. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo. Inoltre quando la Serie A si fermerà per i Mondiali per gli italiani ci sarà solo la Serie B e questo potrebbe essere un vantaggio per tutti noi”, ha aggiunto Luigi De Laurentiis nel corso del suo intervento.