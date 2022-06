TMW – Zerbin possibile contropartita nell’ affare Deulofeu! Le ultime

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il portale una delle trattative di cui si è parlato più spesso ultimamente è quella legata a Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, attualmente in forza all’Udinese, è finito nel mirino del Napoli. Le dichiarazioni dell’agente hanno lasciato intendere che c’è un’intesa di massima tra calciatore e società. Resta da sciogliere il nodo legato all’Udinese, detentrice del cartellino del fantasista. Inizialmente la richiesta dei bianconeri era di circa 18 milioni di euro, con il Napoli che non si è spinto oltre i 15. Una forbice di circa 3 milioni che potrebbe essere colmata per chiudere la trattativa in tempi brevi. I friulani però avrebbero esplicitamente chiesto una contropartita tecnica alla società di De Laurentiis. Si tratterebbe di Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli. Dopo la splendida stagione in Serie B con il Frosinone, Zerbin avrebbe destato l’interesse anche dell’Udinese.