CorrSport – Ramadani potrebbe incontrare la società a breve per KK

A breve potrebbe esserci un incontro tra Ramadani e la società azzurra per parlare di Koulibaly.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sarebbe in programma un incontro tra le parti. Il Napoli potrebbe addirittura sedersi a tavolino con Kalidou Koulibaly: nel frattempo, continuano i contatti per irrobustire il reparto difensivo: su tutti, a prescindere da come finirà con KK, il Napoli è fortissimo su Ostigard e conta di chiudere a breve l’affare. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro del 26.