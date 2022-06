Gazzetta – Nessuna offerta per Politano: ad oggi non ci sono estimatori concreti

Matteo Politano ha chiesto la cessione.

Come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, però, attualmente nessuna squadra si è fatta seriamente sotto per l’esterno del Napoli. C’è un interesse, ancora non concretizzato, del Valencia di Gattuso: per ora offerte officiali non sono arrivate all’indirizzo della società azzurra, situazione simile a quella di Diego Demme. Entrambi cercheranno nuove sistemazioni a partire dalla prossima stagione, a patto che le offerte siano il linea con il loro valore e con le richieste del patron azzurro ADL.