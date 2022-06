KKN – Bruscolotti replica a Buffon dopo l’affermazione su Di Maria

Giuseppe Bruscolotti ha commentato a Radio Goal le dichiarazioni di Buffon su Angel di Maria.

L’ex portiere della Juventus aveva dichiarato che Angel Di Maria a Torino, sponda Juventus, avrebbe lo stesso impatto che ha avuto Maradona nel campionato italiano a Napoli. L’ex difensore azzurro ha replicato in tali termini: “Rispetto Buffon, conosciamo tutti le sue qualità ed è nella storia. Quando si dicono queste eresie, però, non si può non replicare e fingere che vada tutto per il meglio. Non si possono giustificare tali dichiarazioni”. Dichiarazioni che hanno fatto discutere quelle dell’ex numero uno della Juventus.