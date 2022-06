De Maggio: “Meret, rinnovo in arrivo. Secondo portiere, non è detto che sia Sirigu. Vi faccio altri tre nomi”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, a proposito della situazione del mercato dei partenopei. In particolare, le dichiarazioni si sono concentrate sulla situazione dei portieri. Visto l’ormai sempre più vicino addio di David Ospina, il rinnovo di Alex Meret sembra essere in dirittura di arrivo. Per quanto riguarda il nome del secondo portiere, non è detto che sia Salvatore Sirigu. Oltre il suo nome, si valutano Pierluigi Gollini, Guglielmo Vicario, e il nuovo nome Yann Sommer.