Grassani sulla multiproprietà: “De Laurentiis porterà il ricorso al Coni. Una roba simile non permette la libera impresa”

Mattia Grassani, avvocato della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha chiarito la posizione di Aurelio De Laurentiis a proposito del discorso delle multiproprietà.

“De Laurentiis porterà il ricorso al Coni, è illegittimo introdurre norme in così breve tempo riguardo la multiproprietà. Mai ci sarà una trattativa in questo modo, tutti cercheranno di prendere al prezzo più basso come capitato con la Salernitana. Una roba simile porta a perdere tutti e non a fare libera impresa. Il prossimo giudizio sarà al Coni tra fine agosto e inizio settembre. Nell’udienza di ieri sono apparsi in prima persona sia Aurelio che Luigi De Laurentiis”.