L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Il Napoli infatti oltre a risolvere i rebus legati ai vari rinnovi di contratto è impegnato anche sul fronte dei vari giovani rientranti dai prestiti. Difatti secondo il portale in queste ore gli azzurri hanno chiuso per il prestito di Francesco Mezzoni, terzino destro classe 2000 dalla Pistoiese all’Ancona.