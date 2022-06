David Ospina ha scelto di lasciare il Napoli a parametro zero. Lo scrive il portale Sportmediaset, che riassume così la situazione portiere in casa Napoli: “Il portiere del futuro è già in casa: Alex Meret dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2023, diventando quindi il titolare di Spalletti. Come secondo portiere, piace Sirigu, in scadenza con il Genoa”.