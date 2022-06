La Repubblica – Politano chiede la cessione! Due ipotesi di cessione

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione di Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano, tramite il suo agente, ha fatto sapere di voler porre fine alla sua avventura partenopea in questa finestra di mercato. L’esterno azzurro non sentirebbe più la fiducia di mister Spalletti e questo l’avrebbe spinto a chiedere a De Laurentiis di essere ceduto. Non sarà facile trovare una squadra alle condizioni del club, però potrebbe aprirsi una soluzione alternativa all’addio a titolo definitivo. Il presidente starebbe pensando di cedere l’ex Inter con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Su di lui non mancano le pretendenti: si parla di Fiorentina, Milan e Atalanta ma rumors di mercato vedono una corte anche all’estero, il Valencia di Gattuso. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.