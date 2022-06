Bagni a Radio Marte: “Mi dispiacerebbe veder partire Mertens”

Salvatore Bagni a Radio Marte ha parlato di Dries Mertens.

L’ex centrocampista del Napoli, infatti, ha fornito anche alcune novità sull’affare: “So che Mertens abbia ricevuto l’interesse anche di squadre di altri Paesi e non sono in Italia. Ovviamente i procuratori si stanno muovendo onde evitare che la situazione possa sfuggire di meno, ma la sua partenza mi dispiacerebbe”. Parole che confermano l’interesse di svariate società per il capocannoniere della storia azzurra, diventato oggetto richiestissimo di mercato dopo la questione rinnovo sempre più lontana da una definizione totale.