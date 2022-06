Nel corso di “Si gonfia la rete”, programma in onda su Radio Marte, è intervenuto Raffaele Auriemma per parlare della situazione portieri: “Il Napoli sta aspettando l’email di Ospina, non si sa se ha accettato le sue richieste. Se dovesse andare via Ospina, la società darà fiducia a Meret e prenderà un secondo di esperienza. Il nome più caldo al momento sembrerebbe essere quello di Marco Sportiello“