Toronto, parla il presidente: “Mi piace la positività di Insigne, spero si trovi bene con noi”

Bin Manning, presidente del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando anche del neo acquisto Lorenzo Insigne:

“Spero si trovi bene da noi, ha un carattere forte ed è sempre allegro, questa cosa mi piace tanto. Spero diventi uno dei nostri leader. Qui a Toronto ci sono tantissimi italiani, questo secondo me lo aiuterà ad ambientarsi e a sentirsi un po’ a casa come a Napoli. Prendiamo sicuramente un giocatore di livello e di esperienza, uno che è abituato a lottare per il vertice e che ha vinto un Europeo da protagonista, qui la sua carriera proseguirà in maniera grandiosa!”