Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto oggi a Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione esterni in casa Napoli e dell’offerta fatta dal club di De Laurentiis a Federico Bernardeschi. Queste le parole del giornalista riguardo la trattativa: “Il Napoli ha offerto un quadriennale a 2.5 milioni, il giocatore ne vorrebbe 3 più bonus. All’inizio l’offerta del Napoli era di 1.8 milioni e non si era trovato un accordo. Al momento la trattativa non è conclusa ma siamo ad un buon punto”.