Cds – Politano e Ounas ai saluti: Valencia e Monza nel loro futuro

Il Corriere dello Sport fa un pò il punto della situazione in casa Napoli e parla delle possibili cessioni della società azzurra. Tra i nomi che in estate potrebbe fare le valigie e lasciare la maglia azzurra troviamo Adam Ounas e Matteo Politano. I due calciatori sembrano scontenti e per questo vorrebbero trasferirsi in una squadra che possa garantirgli maggior minutaggio. Per l’esterno algerino c’è un’offerta da parte del Monza e potrebbe così cambiare aria. Per l’esterno azzurro invece sembra il suo futuro possa essere all’estero, su di lui c’è il Valencia dove ad attenderlo ci sarebbe Gennaro Gattuso.