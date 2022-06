Calciomercato.it – Due possibili piste per Kalidou Koulibaly

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, ci sarebbero due piste per il futuro di Kalidou Koulibaly. Le piste più calde per il centrale senegalese sembrano essere Barcellona e Juventus, ma il senegalese sembra avere anche offerte dall’Inghilterra, sullo sfondo sempre presente c’è anche il Psg. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis però non vuole cedere il suo difensore agli acerrimi rivali torinesi, proprio per questo motivo avrebbe chiesto una cifra ben diversa dai 40 milioni di cui si parla in caso di cessione. Infatti la pista bianconera sembra la più difficile per il difensore.