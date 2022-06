CorrSport – Interesse dalla Spagna per Ospina: ad oggi tutto sfumato per lui

David Ospina sognava probabilmente che l’interesse dalla Spagna si avverasse.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il portiere colombiano ad oggi non avrebbe ricevuto offerte reali per approdare in club più blasonati: qualche mese fa fu il Real Madrid a sondare il terreno per l’ex Arsenal e in un secondo momento anche il Villarreal sembrava interessato ma anche in questo caso non si è capitalizzata alcun tipo di offerta nei suoi confronti. Ora toccherà al patron decidere cosa fare del suo futuro a Napoli.