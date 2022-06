Del Genio a Radio Goal: “Tocca a Mertens ora farci capire qualcosa”

Paolo Del Genio è intervenuto sulla questione Mertens a Radio Goal.

Il giornalista campano ha parlato della vicenda rinnovo a seguito delle notizie divulgate stamane sulla richiesta del calciatore belga: “Penso che Mertens debba farci capire cosa stia succedendo. Si è sempre parlato di accordo vicino per il rinnovo a 1,5 milioni all’anno e ora addirittura spuntano cifre come 4 milioni all’anno. Significa che non è stata detta la verità dal principio, per ora sono davvero stupido dalla facenda ma non voglio ancora esprimermi in maniera definitiva”. Una situazione che, secondo Paolo Del Genio, richiederebbe l’ingresso in scena del diretto interessato.