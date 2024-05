L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo l’emittente televisiva la società azzurra ha già avuto contatti con il Genoa per sondare il terreno per Albert Gudmundsson e si sta muovendo per anticipare la concorrenza. Al momento la dirigenza azzurra è in vantaggio sugli altri club italiani interessati all’islandese. Resta in corsa anche la Juventus, che ha proposto ai rossoblu un’operazione con Miretti e Barrenechea come contropartite. Gudmundsson non è però l’unica scelta del Napoli in attacco, molto dipenderà anche dal nuovo allenatore. Questa trattativa fa sorgere dei dubbi sulla posizione di Kvarastkhelia, su cui è forte il Paris Saint Germain.