L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sul vertice societario in casa Napoli, che andrà in scena nella giornata di oggi. Secondo il quotidiano nell’incontro di oggi si parlerà oltre che dell’allenatore anche di mercato e verrà stilata una lista degli incedibili, che formeranno la spina dorsale della squadra nella prossima stagione e guidare la risalita a prescindere dal nuovo allenatore. Alla fine della sfida contro il Bologna i tifosi arrabbiati hanno chiesto la testa di tutti. De Laurentiis dovrà essere più razionale e ha già individuato i titolarissimi da confermare. Su tutti c’è Khvicha Kvaratskhelia, che sarà rasserenato con il rinnovo del contratto. Il georgiano sarà il pilastro della ricostruzione azzurra e avrà al suo fianco Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Anguissa e Ngonge. In bilico il resto.