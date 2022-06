Sky – Oltre a Deolofeu piacciono altri due profili: occhio a Brekalo

Gerard Deolofeu è in cima alla lista dei desideri azzurri per il prossimo calciomercato del Napoli.

Nonostante il forte interesse per lo spagnolo e la vicinanza economica alle richieste del club friulano, Sky Sport non ha escluso del tutto altre piste offensive proveniente dalla Serie A: la prima sarebbe ancora quella di Federico Bernardeschi, il cui ingaggio potrebbe essere un problema ma la volontà del calciatore potrebbe essere decisiva. La seconda riguarda Josip Brekalo, giovane davvero interessante che ha da poco terminato la sua avventura al Torino dove era sbarcato in prestito. Due giovani che potrebbero insediare le scelte di ADL e società sul pacchetto offensivo.