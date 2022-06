Sky – Osimhen-Bayern, ci sono conferme. Mertens verso il no alla Lazio

Luca Cilli, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sport 24 Calciomercato, trasmissione in onda su Sky Sport, dove ha raccontato le ultime su alcune voci di mercato che hanno coinvolto la società partenopea. Secondo quanto detto, Victor Osimhen appare come un obiettivo reale del Bayern Monaco, che deve rimpiazzare Robert Lewandowski. Il nigeriano è considerato uno degli attaccanti più validi in circolazione dai bavaresi, e il loro interesse potrebbe manifestarsi nelle prossime settimane. Dries Mertens invece, sembra essere diretto verso il ‘no’ alla Lazio. Il belga ritroverebbe sì Maurizio Sarri, colui che l’ha spostato nella posizione di centravanti, ma in biancoceleste sarebbe il vice Immobile e non giocherebbe molto. Inoltre, pesa molto il discorso dell’attaccamento alla città di Napoli.