Sky – Se parte Zielinski, offerta di rinnovo più alta per Fabian Ruiz

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli non vorrebbe perdere due pezzi pregiati del suo centrocampo come Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, ma uno dei due in estate potrebbe partire. Il polacco sembra il candidato numero uno alla cessione, anche perché su di lui ci sono molte squadre come Bayern Monaco e Lazio, che sembrano aver già fatto i primi sondaggi col presidente De Laurentiis. Nel caso in cui il polacco partisse il Napoli deciderebbe di alzare la proposta di rinnovo fatta allo spagnolo per non perderli entrambi in un’unica sessione di mercato.