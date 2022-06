GdS – Gattuso trova squadra, ripartirà dal Valencia. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Secondo il quotidiano l’ ex allenatore del Napoli torna in panchina dopo l’esperienza in chiaro-scuro all’ombra del Vesuvio e l’abbaglio Fiorentina. Manca solo l’ufficialità. Gennaro Gattuso, dunque diventerà quindi il prossimo allenatore del club di Liga, guidato nell’ultima stagione da Pepe Bordalás. Stagione chiusa al nono posto in classifica, a 11 punti dal Villarreal, la squadra che conquistato l’ultimo posto valido per le coppe. L’ex rossonero, che aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni la scorsa estate, sarà così il terzo tecnico italiano a guidare il Valencia dopo Claudio Ranieri e Cesare Prandelli