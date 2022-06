Pistocchi: “Il Napoli non ha vinto lo scudetto per questo motivo”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi che ha parlato della stagione attuale del Napoli. Ecco quanto detto:

“De Laurentiis è un bravissimo commerciante e per questo tratta i rinnovi di contratto facendo prima capire di non essere interessato, pur se è interessato. Non penso che Spalletti sia disposto ad allenare una squadra depotenziata e priva di Osimhen, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Il Napoli ha giocato il miglior calcio per gran parte del campionato, è mancata un po’ di personalità e questo è il limite del Napoli che nei momenti decisivi manca della cazzimma necessaria”.