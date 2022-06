Durante si Gonfia la Rete è intervenuto l’intermediario Stefano Antonelli, che ha parlato del difensore argentino Marcos Senesi e della possibilità di vederlo in maglia azzurra nella prossima stagione. L’intermediario ha parlato della difficoltà della trattativa e il motivo per cui non può andare in porto: “Non credo vestirà la maglia del Napoli perché non è uno di quei giocatori che riesci a prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto”.