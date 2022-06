Corriere dello Sport – L’Atalanta offre Gollini al Napoli

Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport è stato offerto al Napoli il portiere Pierluigi Gollini, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Tottenham. Il portiere azzurro non è riuscito a dimostrare in Inghilterra quanto fatto in Italia, e per questo in estate tornerà a Bergamo. La squadra di Gasperini sembra non puntare sul portiere e per questo lo ha offerto al Napoli. La società di De Laurentiis sta aspettando di capire cosa succederà con Meret e Ospina prima di fare un’offerta ufficiale.