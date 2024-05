Cds – Napoli, Buongiorno del Torino obiettivo numero uno, i granata vogliono 40 milioni

Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport l’obiettivo principale del Napoli per la difesa è Alessandro Buongiorno: “Per la difesa, il primo e grande obiettivo è Alessandro Buongiorno, 24 anni, il capitano del Torino che il suo club valuta anche più dei 40 milioni che De Laurentiis è arrivato a offrire sommando la base fissa di 35 milioni e i 5 di bonus. Un’enormità. Il Toro è lì che aspetta la Premier, convinto di poter anche ricavare di più, ma il Napoli non si farà prendere per la gola. La politica societaria non cambierà, nonostante l’arrivo di Conte: gli investimenti non prescinderanno dalla gestione virtuosa che per Adl è un fiore all’occhiello“.