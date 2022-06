De Maggio: “L’Empoli ha riscattato Luperto, e potrebbe trattare con il Napoli per Vicario”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Walter De Maggio che ha riportato interessanti sviluppi sull’asse Empoli-Napoli. Ecco quanto detto:

“L’ Empoli avrebbe riscattato Guglielmo Vicario dal Cagliari per 10 milioni di euro e starebbe trattando anche con il Napoli per un eventuale cessione. Se non dovesse rinnovare David Ospina, infatti, il Napoli opererà quanto prima sul mercato per sostituirlo degnamente e dare manforte ad Alex Meret. Il futuro dell’estremo difensore colombiano pare sempre più lontano dalla maglia azzurra e il club di De Laurentiis è già al lavoro per cercare un rimpiazzo. Lo stesso Meret potrebbe partire nel caso in cui non gli venisse garantito il posto da titolare. L’Empoli avrebbe riscattato anche Sebastiano Luperto dal Napoli per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. La dirigenza azzurra è chiamata quindi anche a puntellare il reparto difensivo, dove c’è bisogno di almeno un altro centrale da accompagnare ai titolari”.