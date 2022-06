Gaetano: “Ora penso solo al Lussemburgo, tornare a Napoli non mi spaventa”

In conferenza stampa per presentare l’incontro dell’Under 21 contro il Lussemburgo è intervenuto il centrocampista di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano. Queste le sue parole:

“Per noi è sicuramente un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare la partita. Ora pensiamo alla gara contro il Lussemburgo, poi penseremo alle altre due. Sul Napoli dico che Non mi spaventa. Mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. E’ la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita. Insigne? Sicuramente mi dispiace, ma Napoli è un ambiente difficile, lui ha fatto anni meravigliosi, per fare una carriera come la sua bisogna lavorare tanto e dimostrare il proprio valore in campo”.