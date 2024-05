TuttoSport – Di Lorenzo può lasciare Napoli, sulle sue tracce c’è la Juve

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare Napoli in estate nella prossima finestra di calcio mercato: “Ridimensionamento del suo peso nello spogliatorio attraverso le parole di De Laurentiis e fischi dai tifosi nell’ultima uscita della stagione stanno allontanando Di Lorenzo da Napoli e dal Napoli. In Italia piace alle milanesi e anche alla Roma, all’estero stanno monitorando la situazione diversi club di Premier e della Liga. Ma sulle sue tracce c’è soprattutto la Juventus. Il terzino ritroverebbe un padre putativo come Giuntoli, che a Napoli l’aveva portato nel 2019. Il perno della Nazionale di Spalletti ha smarrito l’opportunità di disputare la Champions League, il Mondiale per Club e la Supercoppa Italiana, dettagli mica tanto secondari per un giocatore di 31 anni, all’apice della carriera, consapevole di non avere davanti a sé un tempo infinito da trascorrere in campo. A Torino ritroverebbe non soltanto stimoli, ma anche tutti questi palcoscenici da calcare. Ecco perché l’ipotesi di un suo trasferimento si sta facendo via via più concreta. Il neo ds Manna ha tentato di mediare tra Di Lorenzo e il presidente, ma senza fortuna. E ora è il turno dello staff di Conte, il cui imminente arrivo non pare però sufficiente a smuovere Di Lorenzo dalla posizione presa. Nella giornata di ieri pare essersi mosso anche Oriali, destinato al ruolo di team manager nel Napoli che sta nascendo, ma nella testa del terzino destro, in questo momento, c’è più una partenza che una permanenza“.