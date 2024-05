Cds – I legali di Conte stanno analizzando il contratto e le varie penali, ci vuole pazienza

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha fatto il punto sulla trattativa tra Antonio Conte e il Napoli: “La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte è giunta a un bivio temutissimo: la questione dei diritti d’immagine. Una dimensione complessa, intricata, piena di cavilli, autostrade, viali, vie, viuzze e vicoli da far invidia ai Quartieri Spagnoli. E poi, beh, le penali: queste sconosciute che il pool legale del signor Antonio sta vivisezionando come gli scienziati in un laboratorio di genetica. Calma e sangue gelido. E pazienza: la letteratura dei contratti del Napoli racconta di tomi biblici, enciclopedici, infiniti, ma tutto sommato la storia è racchiusa in una quarantina di pagine, o giù di lì, che comprendono il lato sportivo e la famigerata Immagine“.