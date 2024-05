La Repubblica – Napoli, prestito di Lukaku pista concreta ma Conte sogna Gyokeres

La Repubblica ha fatto il punto sul mercato azzurro nel reparto offensivo, considerando l’ormai certa partenza di Victor Osimhen: “Il mercato di Manna partirà dalla cessione di Osimhen e potrebbe diventare una complicazione l’infortunio subito dal bomber, che aveva affrettato i tempi del recupero per essere in campo almeno part time nell’ultima sfida della stagione, con il Lecce. Il prezzo è stato uno stop di almeno quattro settimane. Il Napoli però spera che non ci siano complicazioni e pensa già al sostituto. Il prestito di Lukaku è un’ipotesi concreta, Conte sogna invece lo svedese Viktor Einar Gyökeres“.