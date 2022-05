Sassuolo, dg Carnevali: “Scamacca? Presto parlare del suo futuro. Vorremmo Pinamonti”

Protagonista insieme a Beppe Marotta all’evento L’Amico Atletico, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha parlato così di mercato:

“Futuro Scamacca? Ancora deve partire tutto, non c’è alcuna richiesta ufficiale. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo di cercare di mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità. Pinamonti? Credo sia difficile, è diventato un giocatore importante che può ambire anche a club più importanti, ma soprattutto ha un valore di mercato per noi non accessibili. Una società come la nostra deve puntare a investire su cifre inferiori per pensare in futuro di poterli rivendere. Credo sia complicato, anche se lo vorremmo molto volentieri perché è tra i giocatori più importanti nel suo ruolo”.