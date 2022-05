Giorgio Chiellini, difensore, ha parlato durante la Conferenza Stampa, a due giorni dalla sfida tra Italia e Argentina, della sua carriera: “La Juventus, squadra in cui ho militato per la maggior parte della mia carriera, e la Nazionale sono gli amori della mia vita. Sarà un piacere chiudere la mia carriera contro un fenomeno come Messi”.