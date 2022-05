Furio Valcareggi, noto agente e responsabile della procura del talento azzurro Alessio Zerbin, ha parlato de futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Marte:

“Dopo tanti anni di gavetta finalmente andrà in ritiro con gli azzurri, per noi è un vero trionfo. Quando saremo a Dimaro si vedrà, il calcio sa essere anche crudele a volte…. Futuro? Siamo da cinque anni qui e non abbiamo mai deluso, Zerbin ha fatto una grande stagione, è un giocatore completo e molto duttile”.