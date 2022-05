Futuro Osimhen, ADL fissa il prezzo ma l’addio è improbabile: la situazione

Difficile che Victor Osimhen lasci il Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato. A confermarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta di come le pretese (alte) di ADL riavvicinino ogni giorno di più il nigeriano al Napoli:

“Una dose più intensa di ferie e prossimo appuntamento ufficiale già in agenda: venerdì 8 luglio. Ovvero, il giorno della partenza del Napoli per il Trentino, per la Val di Sole per il ritiro. Ad oggi non è in discussione che il centravanti della squadra sarà Osimhen che, come confermato dallo stesso ADL, nelle ultime due stagioni è andato a intermittenza a causa degli infortuni. Il patron del Napoli ha fissato a 110 milioni di euro il prezzo di cessione del suo bomber ed è improbabile che i club interessati avanzino proposte simili al momento…”.