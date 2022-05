Ex agente Koulibaly: “Il Napoli può valutare di portarlo a scadenza, vi spiego”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro del difensore azzurro. Queste le sue parole: “Il Napoli valuterà se portare Kalidou a scadenza, ma prima di tutto dovrà considerare la sua volontà e individuare un sostituto all’altezza. Al suo arrivo fu pagato solo 8 milioni, ecco perchè la società può considerare l’ipotesi di portarlo a scadenza. In ogni caso non sarà un’impresa facile rimpiazzarlo; comunque, per adesso non ho visto le sue auto a Parigi”.