Nandez, l’agente: “Giuntoli lo stima e piace al Napoli, ma non ci sono questioni ufficiali di cui parlare”

Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corse delle trasmissioni Radio Kiss Kiss Napoli:

“Capisco l’entusiasmo del momento, ma in questo momento è prematuro parlare di mercato. Non credo che sia opportuno parlare già di una trattativa. Adesso Nandez è in una situazione brutta con il Cagliari che purtroppo è retrocesso. Il giocatore comunque piace al Napoli, ma non ci sono questioni ufficiali di cui parlare.

Giuntoli lo stima da anni, è vero, lo confermo. Complimenti al Napoli anche per aver preso Olivera, un calciatore fortissimo. Olivera ha carattere, è forte sotto tutti i punti di vista. Non è un mio assistito, ma mi piace molto. Vedere Nandez a Napoli sarebbe bellissimo“