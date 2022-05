Bagni dice la sua su Koulibaly e su un centrocampista azzurro

L’ex centrocampista Salvatore Bagni ha parlato del difensore senegalese e di cosa pensa riguardo il suo futuro e ha inoltre parlato di un pezzo pregiato del centrocampo azzurro, come Fabian Ruiz nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete. Qui troviamo un estratto delle sue dichiarazioni riguardanti il centrale senegalese e una sua possibile partenza nel mercato estivo:

“Io credo che il difensore non vada via da Napoli perchè è troppo importante per il tecnico Luciano Spalletti. Credo che la soluzione più probabile sia la conferma fino al prossimo anno e l’anno prossimo andrà in scadenza”.

Per quanto riguarda invece il centrocampista dice:

“Lo spagnolo andrà via sicuramente, non ci sono i margini per rimanere sotto l’ombra del Vesuvio perchè non si è trovato un accordo per il rinnovo“.