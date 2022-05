L’Inter punta Cambiaso, obiettivo di mercato anche degli azzurri

Tra i giocatori che nell’ultima stagione hanno impressionato nonostante i risultati di squadra non siano stati ottimali, troviamo l’esterno del Genoa, Andrea Cambiaso. Anche se la sua squadra è scesa di categoria ha attirato le attenzioni di molti club italiani, tra i quali troviamo Inter, Napoli e Juventus. Come riportato da TuttoMercatoWeb la società che al momento sembra più vicina a lui é la Juventus, anche perché il Napoli dopo l’arrivo di Mathias Olivera sembra non cercare altri terzini, a meno di una partenza, al momento molto difficile di Mario Rui. Anche se il club piemontese sembra essere in vantaggio, la società neroazzurra sta monitorando il giovane argentino e sarebbe pronta a fare un’offerta nel caso di cessione dell’esterno olandese Dumfries, molto corteggiato in Europa.