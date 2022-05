Dalla Spagna girano voci di un possibile interessamento del Napoli per Miralem Pjanic, centrocampista di proprietà del Barcellona ed in uscita dal club blaugrana. Il bosniaco è già stato allenato da Spalletti ai tempi della Roma e De Laurentiis non ha mai nascosto il suo apprezzamento. Ci sarebbero anche certezze di modulo: con Pjanic il 4-3-3 sarebbe praticamente assicurato mentre lo staff azzurro proseguirebbe volentieri con il 4-2-3-1.

Fonte: Tuttosport