Agresti: ” De Laurentiis può cedere il Napoli, perchè ha un mercato più ricco”

A Radio Marte è intervenuto il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti che ha parlato della possibilità di cessione del Napoli. Ecco quanto detto:

“Sono molto diversi gli imprenditori americani da quelli italiani, i primi cercano di fare business attraverso il calcio ed è per questo che aumentano anno dopo anno. Negli ultimi anni, però, anche gli imprenditori italiani stanno usando questa politica. L’epoca dei Moratti e dei Berlusconi, di chi metteva tanto denaro nella società, è finita. È chiaro che De Laurentiis deve fare una scelta entro il 2024 tra Napoli e Bari, al momento non ci sono possibilità che vinca il ricorso. Può anche pensare di cedere il Napoli, che ha un mercato più ricco rispetto al Bari. Se arrivasse un imprenditore forte, sfruttando il marchio Napoli e la stessa città che ha radici in tutto il mondo, potrebbe anche essere un vantaggio per il club”.