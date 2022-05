Mediaset – Si blocca l’acquisto di Olivera. Giuntoli cambia obiettivi

Per il momento la trattativa per l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe, si sia interrotta e parlarne il portale di Sportmediaset: “L’operazione sembrava in dirittura di arrivo dopo l’intesa con il giocatore, ma l’accordo con il Getafe non è ancora stato trovato. Il club spagnolo ha infatti rifiutato l’offerta a 10 milioni di euro per il terzino sinistro uruguayano e chiede che vengano pagati i 20 milioni previsti dalla clausola rescissoria. AdL non vuole andare oltre i 12 e così il ds Giuntoli si sta guardando in giro per trovare un’alternativa”.