Il Napoli si guarda intorno per un rinforzo a centrocampo in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe anche Mattias Svanberg, che per età e costo rientra nei parametri della dirigenza azzurra. Secondo quando riporta il Corriere di Bologna, la cessione del centrocampista rossoblu sembra essere quasi certa a causa dei ritardi sul rinnovo ad un anno dalla scadenza del contratto. Ma oltre ai partenopei ci sarebbero anche diverse squadre inglesi su di lui.