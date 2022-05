CdS – Napoli, a centrocampo cambierà molto: piace Svanberg del Bologna, la situazione

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Bologna Mattias Svanberg: ne parla oggi il Corriere dello Sport.

Svanberg piace molto agli azzurri, e a breve ci sarà il mercato: nella prossima sessione potrebbe esserci un’autentica rivoluzione in mezzo al campo: Fabian è in uscita, Zielinski e Demme sono in bilico. Elmas e Lobotka confermati, così come il riscatto di Anguissa dal Fulham, ma qualcosa bisognerà fare. Un aspetto in favore degli azzurri è quello che il centrocampista è in scadenza nel 2023: al momento le offerte sono state tutte inferiori ai 10 milioni di euro.