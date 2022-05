La lotta salvezza è ancora aperta: Empoli-Salernitana finisce 1 a 1 e condanna il Venezia

Si è appena concluso il primo anticipo della 37esima giornata di Serie A e comunica già un verdetto importante ai fini della classifica finale. A causa del pareggio tra Empoli e Salernitana il Venezia è matematicamente retrocesso.

L’Empoli ha sbloccato il match con un gol di Cutrone, pareggiato da Bonazzoli al 76esimo minuto. La Salernitana ha fallito un’importante chance per salvarsi all’84esimo quando il neoentrato Diego Perotti ha sbagliato un rigore. Cagliari e Genoa dovranno provare a sfruttare l’occasione rispettivamente contro Inter e Napoli, per superare la Salernitana in vista dell’ultima giornata.