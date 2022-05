Blessin: “A Napoli grande atmosfera, dobbiamo andare oltre i nostri limiti”

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin, prossimo avversario del Napoli, ha parlato della sfida in programma per domenica alle 15.

Di seguito le sue parole: “Dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà di come noi vogliamo giocare con intensità. E’ chiaro che domani sarà una gran giornata per il Napoli, ci sarà un’atmosfera super per loro ma noi dobbiamo guardare al nostro atteggiamento per uscire con un risultato utile. E’ inutile parlare dei singoli, domani c’è solo una possibilità per fare risultato: essere una squadra vera, compatti in campo e fare tutto insieme nel miglior modo possibile. E’ l’unico modo domani per fare risultato. Una partita non si decide nei primi minuti“

“Come con la Juventus, partita molto difficile. Le occasioni da gol non saranno tante ma quelle poche che avremo a disposizione dovremo essere vogliosi di far gol. Più di 1000 tifosi del Genoa al seguito? E’ importantissimo avere i tifosi con noi. Sono il nostro dodicesimo uomo. Ci aiutano sempre e tifano sempre per la squadra”.

“Nella maggior parte delle partite che abbiamo fatto, la squadra ha cercato di dare tutto per i tifosi ed è quello che voglio. Domani sarà una partita molto dura e difficile, è chiaro che sarei contentissimo facessimo risultato positivo. I tifosi lo sentono quando la squadra dà tutto in campo ed è la stessa sensazione che devo avere io“.