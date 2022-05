Dalla Spagna – Fabian Ruiz verso l’addio! La possibile destinazione

Fabian Ruiz è sulla lista di coloro i quali potrebbero lasciare il Napoli a fine stagione. Lo spagnolo è un punto di riferimento del centrocampo azzurro, ma ha sempre espresso il desiderio di voler tornare a giocare in Spagna.

L’ex Betis è nel mirino del Barcellona. A riportarlo è il quotidiano sportivo spagnolo AS. Xavi apprezza le caratteristiche tecniche del calciatore e lo vorrebbe in squadra. Il Napoli deve cederlo se vuole guadagnare qualcosa dal cartellino, visto il contratto in scadenza nel 2023. Bisognerà vedere se i blaugrana saranno disposti a fare un’offerta per il numero 8 azzurro.