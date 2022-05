CdM – Spalletti punto di riferimento del Napoli, a fine stagione incontro con ADL

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sull’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico è un punto di riferimento per i suoi ragazzi e continuerà ad esserlo anche per la prossima stagione. Il quotidiano fa sapere che a fine stagione ci sarà un’incontro con il patron azzurro De Laurentiis per parlare di futuro.

“Oltre le prossime due gare di campionato, c’è un mondo da esplorare. Spalletti è il punto di riferimento, per il contratto biennale con opzione per il terzo anno a favore del Napoli come mappa concettuale di un rapporto che probabilmente ha bisogno di un incontro a fine stagione“.